Joe Jonas und Sophie Turner: Wird es ernster?

Montag, 28. November 2016, 12:30 Uhr

Joe Jonas lud Sophie Turner auf die Hochzeit eines Freundes in Malibu ein. Berichten zufolge teilten sie sich einen Tisch mit Joes Bruder Nick. Dieser veröffentlichte auf seinem Instagram-Account zwei Bilder der feierwütigen Truppe.

Auf den Schnappschüssen stehen der ‚DNCE‘-Sänger und die Schauspielerin nah beieinander – klar, dass das die Gerüchteküche sofort anheizte. Im November kamen bereits Bilder an die Öffentlichkeit, auf denen der Musiker während den ‚MTV EMAs‘ in Rotterdam seinen Arm um die 20-Jährige gelegt hat.

Ein angeblicher Augenzeuge berichtete der britischen Zeitung ‚The Sun‘: „Sie waren mit Joes Freunden von der Band auf dem Konzert, aber sie konnten nicht die Hände voneinander lassen. Er ist vor der Show in der VIP-Bar stark auf Tuchfühlung mit ihr gegangen. Dann hat er sie geküsst und die Arme um sie gelegt, während die Band gespielt hat. Keiner der beiden hat sich darum geschert, wer sie gesehen hat. Sie sahen so aus, als hätten sie viel Gesprächsstoff und die anderen ‚DNCE‘-Mitglieder haben sich auch sehr gut mit ihr verstanden.“

Jetzt wagt der ‚Cake By The Ocean‘-Hitmacher scheinbar den nächsten Schritt und hat die schöne ‚Game of Thrones‘-Darstellerin neben seinen Bandkollegen nun eben auch seinen Freunden sowie seinem Bruder vorgestellt.

Foto: FayesVision/WENN.com