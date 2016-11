Lady Gaga: Ist das hier der Trennungsgrund?

Montag, 28. November 2016, 20:17 Uhr

Lady Gaga spricht darüber, wie unterschiedlich Frauen und Männer lieben. Sie nennt nicht den Namen ihres Ex-Verlobten Taylor Kinney, doch möglicherweise spricht sie damit über den Trennungsgrund und das Scheitern der Beziehung.

In der Sendung ‚CBS Sunday Morning‘ gestand die Sängerin: „Ich glaube, dass Frauen sehr intensiv lieben. Wir lieben Männer. Wir lieben mit allem, was wir haben. Manchmal weiß ich nicht, ob unserer Liebe die Würde entgegengebracht wird, die wir uns wünschen würden. Wir versuchen nicht, euch die Männlichkeit zu nehmen. Wir wünschen uns einfach, dass ihr uns so tief und vollkommen liebt, wie wir euch lieben.“ Vielleicht spricht die 30-Jährige hier über den Grund der Trennung von Taylor Kinney.

Zudem verriet Gaga, wie sehr ihr es abgehen würde, anonym zu sein: „Ich vermisse Menschen. Ich vermisse Leute. Ich vermisse es, irgendwo hinzugehen und mich mit fremden Menschen zu treffen, ‚Hi‘ zu sagen und sich über das Leben zu unterhalten. Ich liebe Menschen. Ich weiß genau, dass ich nicht mehr frei bin, sobald ich die Grenze meines Grundstücks verlasse. Sobald ich raus in die Welt gehe, gehöre ich irgendwie jedem. Es ist legal, mir zu folgen. Es ist legal, mich am Strand zu beobachten. Ich kann nicht die Polizei rufen oder sie bitten, zu gehen. Ich habe die Grenze meines Grundstücks lange und intensiv angeschaut und gesagt: ‚Na gut, wenn ich draußen nicht frei sein kann, dann kann ich hier drinnen frei sein.'“

Foto: WENN.com