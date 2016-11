Roger Moore schließt Rückkehr zu James Bond nicht aus

Montag, 28. November 2016, 12:57 Uhr

Sir Roger Moore schließt nicht aus, wieder beim ‚James Bond‘-Franchise mitzumachen. Der 89-Jährige, den man hauptsächlich dafür kennt, die ikonische Titelfigur der Geheimagenten-Reihe von 1973 bis 1985 gespielt zu haben, wird zwar nicht wieder in seine Paraderolle schlüpfen, aber er könnte sich vorstellen, eine kleinen Gastauftritt zu übernehmen.

Laut ‚Sky News‘ verriet der Schauspieler in London: „Ich denke, dass Sean [Connery] offensichtlich der große Bond war. Er war ganz offensichtlich die richtige Person. Er brachte die richtige Persönlichkeit in die Performance. Ansonsten wäre Bond nicht über seine ersten sechs Filme, die er machte, hinausgegangen. Er war ein gigantischer Bond.“ Der Brite schwärmte: „Ich denke, heute haben wir Glück, dass wir Daniel Craig haben, weil er ziemlich außergewöhnlich ist. Ich sage immer, Sean sah wie ein Killer aus – aber Daniel Craig würde den Job erledigen.“

Der Schauspieler meinte weiter: „Als ich ‚Casino Royale‘ sah, dachte ich, dass Daniel Craig in den ersten sieben Minuten mehr Action machte als ich in sieben Filmen.“ Der ‚Leben und sterben lassen‘-Star hat ganz genaue Vorstellungen, wen er gerne in der legendären Rolle sehen wollen würde: „Ich denke, Aidan [Turner] würde einen sehr guten Bond geben.“

Foto: WENN.com