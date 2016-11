So süß schwärmt Heidi Klum von ihrem Vito

Montag, 28. November 2016, 20:39 Uhr

Heidi Klum könnte nicht glücklicher mit Vito Schnabel sein. Das deutsche Supermodel hat verraten, dass der Altersunterschied von 13 Jahren überhaupt nichts bedeuten würde.

„Es geht nicht ums Alter. Wir haben eine wunderbare Verbindung, wir haben Spaß zusammen und wir lieben einander. Es ist egal, was die Leute sagen, solange du weißt, dass du eine tolle Zeit zusammen hast, wenn du die Tür zu deinem eigenen Zuhause schließt.“ Im Interview mit dem ‚Ocean Drive‘-Magazin verriet die blonde Schönheit, dass sie es vermeiden wolle, ihre Beziehung in der Öffentlichkeit auszuleben: „Ich zelebriere meine Beziehung nicht öffentlich am Strand, wenn tonnenweise Leute um mich herum sind. Ich steige in ein Boot oder mache irgendwo eine Wanderung… Wenn du die Plätze betrachtest, die ich mit meinem Freund aufsuche, dann ist da niemand sonst… Aber nach außen sieht es so aus, als ob wir auf dem Strand herumtollen würden und vor aller Welt eine Show abziehen würden.“

Ansonsten gehe die 43-Jährige aber offen mit Freizügigkeit um: „Ich bin damit aufgewachsen, mit meinen Eltern auf Nackstrände zu gehen, also bin ich eine Nudistin. Ich habe überhaupt kein Problem mit Nacktheit. Ich bin sehr frei. Wenn ich an einen Strand gehe, dann an einen verlassenen Platz, wo nicht sehr viele Leute sind. Ich gehe gerne oben ohne […] Ich denke nicht, dass das vulgär ist. Ich fühle mich wohl und mir ist es egal, ob jemand meine Nippeln sieht – es ist okay, die Nippel zu sehen!“ (Bang)

Foto: WENN.com