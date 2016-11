"Avatar 2" kommt endlich in zwei Jahren

Dienstag, 29. November 2016, 18:14 Uhr

Die ‚Avatar‘-Fortsetzungen rücken in nähere Zukunft. Erst kürzlich erklärte James Cameron, dass der erste Film der Start zu einem großen Franchise gewesen sei und er noch weitere Filme plane.

Die vier Nachfolger sollten laut seinen Aussagen an einem Stück gedreht werden und ’20th Century Fox‘ gab nun auch das Startdatum des ersten Films bekannt. In den USA kommt der nächste Film am 21. Dezember 2018 in die Kinos. Cameron erklärte zuletzt, dass keine einfache Aufgabe vor ihm läge, vor allem, weil zum selben Zeitpunkt die Filme der berüchtigten Sternen-Saga Premiere feiern: „Ursprünglich wollte ich die Teile jedes Jahr veröffentlichen, aber wir haben das geändert. Und sei es nur aus dem Grund, dass ich mit meinen Filmen nicht am gleichen Tag wie die ‚Star Wars‘-Fortsetzungen starten will. Das wäre ihnen gegenüber nicht fair. [lacht] Nein, das ist nur eine gute Geschäftsentscheidung. Ich will kein Kopf-an-Kopf-Rennen mit ‚Star Wars‘ führen, das wäre dumm.“

Genau im selben Jahr kommt nämlich das Han-Solo-Spin-off in die Lichtspielhäuser. Angeblich soll Teil drei 2020, Teil vier 2022 und der letzte und fünfte Teil 2023 über die Kinos flimmern.

Foto: WENN.com