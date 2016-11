Best Dresses of the Day (418): Amy Adams und Co.

Dienstag, 29. November 2016, 19:46 Uhr

Bei der Verleihung der diesjährigen „Gotham Independent Film Awards“ am Montagabend in New York zeigten sich die Stars und Sternchen der Filmbranche in eleganten Outfits vor den Fotografen.

Amy Adams in Max Mara

Schauspielerin Amy Adams konnte mit ihrem schlichten jedoch sehr eleganten Ensemble von Max Mara punkten. Die 42-Jährige erschien in einem klassischen, dunkelblauen Hosenanzug mit Satinkragen und weit geschnittener, bodenlanger Hose. Hingucker war ein Spitzenoberteil, welches Amy unter ihrem tief ausgeschnittenen Blazer trug. Das durchsichtige Trendteil verlieh dem Look die besondere und feine Note.

Dazu wählte Adams silbernen Schmuck, eine dunkelblaue Clutch und trug ihre rotes Haar offen und leicht gewellt.

Katie Holmes in Zac Posen

Auch Schauspielkollegin Katie Holmes sorgte mit ihrer Outfitwahl für Aufsehen. Die 37-Jährige trug ein mit Blumen verziertes, rotes Kleid des Designers Zac Posen. Das edle Dress überzeugte mit kurzem, ausgestellten Rock, mittellangem Arm und schimmernden Stickereien. Eine schlichte Kreation, die aber mit modernem Schick überzeugen konnte.

Katie kombinierte ihr Kleid mit den dazu passenden spitzen Pumps und einer dezenten, silbernen Halskette. Ihr Haar trug die „Touched with Fire“-Darstellerin gestylt zu einer glamourösen Hochsteckfrisur und setzte auf ein Makeup mit eleganten Braun- und Goldtönen. (HA)

Fotos: Ivan Nikolov/WENN.com