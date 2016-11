"Florence Foster Jenkins" im Kino: Verlosung!

Dienstag, 29. November 2016, 16:18 Uhr

Topbesetzt mit der einzigartigen Meryl Streep in der gleichnamigen Hauptrolle, Hugh Grant als ihre bessere Hälfte St Clair Bayfield und Simon Helberg als herrlich verklemmter Pianist Cosmé McMoon, erzählt ‚Florence Foster Jenkins‘ von der wohl schlechtesten Opernsängerin aller Zeiten.

Das Publikum brach bei ihrem Gesang vor lauter Lachen in Tränen aus. Meryl Streep dagegen bringt die Zuschauer mit ihrer Darstellung zum Schwärmen und wird für ihre Leistung in ‚Florence Foster Jenkins‘ bereits jetzt als klare Favoritin für eine Oscar-Nominierung gehandelt. Der Film ist seit letzter Woche in den deutschen Kinos.

Filmkritik: Meryl Streep ist die verrückte Florence Foster Jenkins





klatsch-tratsch.de verlost 3 Bücher zum Film!

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein!

Schreib uns bis zum 10. Dezember 2016 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte ‚Florence Foster Jenkins‘. Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Fotos: Constantin