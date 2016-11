Gerard Butler ist wieder auf dem Markt

Dienstag, 29. November 2016, 20:25 Uhr

Gerard Butler ist wieder Single. Der Schauspieler hat die Beziehung zu dem Model Morgan Brown beendet, wie ‚Page Six‘ berichtet. Ein Insider erzählte, dass er den ständigen Avancen von Frauen aus aller Welt nicht länger standhalten konnte.

„Die Frauen schmeißen sich geradezu auf ihn. Es ist hart für ihn, konstant zu sagen, ‚Nein. Geh weg. Ich habe eine Freundin‘.“ Im Juli hatte man die beiden zuletzt in Italien auf einer Yacht gesichtet. Der Schotte wird sich demnächst auch wieder in die Arbeit stürzen und ‚Den of Thieves‘ drehen. Der Star wurde in diesem Jahr für seine Vielfältigkeit geehrt. In der Kategorie ‚Bester Schauspieler International‘ wird der 46-Jährige mit dem Preis bedacht, da er sich seinen Erfolg hart erarbeitet hat, das teilte die Funke Mediengruppe laut ‚Bild‘-Zeitung mit.

Außerdem hieß es: „Als muskelbepackter Actionheld überzeugt er ebenso wie als gefühlvoller Charakterdarsteller.“ 2007 hatte er als Leonidas in ‚300‘ seinen großen Durchbruch, danach spielte er an der Seite von Jodie Foster und Angelina Jolie. Zudem soll er noch in ‚Keepers‘ mitwirken, der ebenfalls nächstes Jahr gedreht wird. Drei Leuchtturmwärter entdecken auf einer einsamen Insel ein Geheimnis und werden auf eine harte Probe gestellt…

Foto: WENN.com