John Legend bügelt gerne

Oscar-Gewinner John Legend (‚Glory‘) kommt, was nicht jedem geläufig ist, aus einer Schneider-Familie – und das hat seine Spuren hinterlassen.

Der US-Popstar bügelt seine Kleidung gern selbst. Das verriet der zehnfache Grammy-Gewinner, dessen Ehefrau Chrissy Teigen zuletzt für Wirbel mit ihrem Kleid sorgte, im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Zwar habe er eine Stylistin, die sich bei Fotoshootings oder Videodrehs darum kümmere, sagte der 37-Jährige. „Aber wenn ich zuhause bin oder im Hotel, dann bügle ich meine Sachen in der Regel selbst.“ Den Grund dafür nannte Legend auch: „Meine Eltern waren beide Schneider und haben uns früh beigebracht, wie man bügelt. Das ist sehr praktisch.“

Auch als er seine Ehefrau Chrissy Teigen an einem Set kennenlernte, bügelte der Sänger gerade, allerdings nicht, wie das US-Model einmal behauptete, seine Unterwäsche. „Ich habe noch nie in meinem Leben meine Unterwäsche gebügelt“, stellte er lachend klar. „Ich glaube, das hat sie mal aus Spaß gesagt.“ Am 2. Dezember erscheint John Legends neues Album „Darkness And Light“. (dpa/KT)

