Amber Heard wieder zurück zu Ex Mark Wystrach?

Mittwoch, 30. November 2016, 19:00 Uhr

Schauspielerin Amber Heard (30) könnte möglicherweise zu ihrem Ex-Freund, Country-Sänger Mark Wystrach (36) zurückgefunden haben. Wie das ‚People’-Magazin mit den dazugehörigen Bildern berichtet, wurden die Zwei am Dienstag (29. November) beim Verlassen eines Restaurants in Los Angeles gesichtet.

Die Ex-Gattin von Hollywoodstar Johnny Depp (53) strahlte dabei über das ganze Gesicht, als beide draußen noch ein paar Worte wechselten. Dann verabschiedeten sie sich mit einer gegenseitigen Umarmung, die ebenfalls sehr herzlich ausfiel. Da stellt sich doch unweigerlich die Frage: Läuft da etwa wieder was zwischen Amber Heard und dem Frontmann der Country-Band Midland oder ist alles nur rein freundschaftlich?

Die Schauspielerin und der Musiker waren 2007 für knapp ein Jahr ein Paar. Miss Heard könnte jedenfalls bald wieder ganz offiziell „zu haben“ sein. Die Scheidung zwischen ihr und Johnny Depp soll nämlich kurz vor dem Abschluss sein.

Pierce O’Donnell, der Anwalt der 30-Jährigen verriet gegenüber ‚People’: „Die Scheidungsvereinbarung wird endgültig festgelegt und diese Woche unterzeichnet.“ Die Schauspielerin hatte dabei in ihrer Scheidungserklärung zugestimmt, die umgerechnet rund 6,6 Millionen Euro aus der Trennung an die ‚American Civils Liberty Unit’ (,ACLU’) und Kinderkrankenhäuser zu spenden. Wie ‚TMZ’ aber berichtet, hätten diese bis jetzt offenbar immer noch keinen Cent des Geldes gesehen. Auch soll es zwischen den Ex-Partnern Meinungsverschiedenheiten gegeben haben, wer von ihnen das Geld an die Charity-Organisationen weiterleitet. (CS)

Foto: FayesVision/WENN.com