Ben McKenzie ist offenbar verlobt

Mittwoch, 30. November 2016, 12:03 Uhr

Ben McKenzie schwebt im siebten Himmel und will mit seiner Freundin Morena Baccarin den nächsten Schritt wagen.

Der 38-Jährige soll seiner Lebensgefährtin Morena Baccarin die Frage aller Fragen gestellt haben. Am Montagabend (28. November) wurde die hübsche Brünette mit einem edlen Diamantklunker am Ringfinger gesichtet. Das Paar hatte nämlich gemeinsam die ‚Gotham Independent Film Awards‘ in New York besucht. Ein Insider bestätigte dann am nächsten Tag gegenüber ‚Us Weekly‘: „Sie sind sehr glücklich verlobt.“

Erst vor neun Monaten kam die gemeinsame Tochter Frances zur Welt. Eine Hochzeit wäre natürlich jetzt die Krönung des Familienglücks. Baccari war davor mit dem Regisseur Austin Chick (‚Der Börsen-Crash‘) verheiratet gewesen. Das Paar hatte 2011 „Ja“ zueinander gesagt. Aus der Ehe ging der dreijährige Sohn Julian hervor. Doch die Scheidung verlief weit weniger harmonisch und zog sich lange Zeit vor Gericht dahin. Die brasilianische Schauspielerin (‚Deadpool‘) muss ihrem Ex nun umgerechnet 22.000 Euro pro Monat an Unterhaltszahlungen leisten.

Mit dem ‚Gotham‘-Star hat die 37-Jährige nun hoffentlich ihr Glück gefunden. Und wer weiß, vielleicht bekommt Frances ja bald noch ein Geschwisterchen…

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com