Brooklyn Beckham geht unter die Autoren (richtig gelesen!)

Mittwoch, 30. November 2016, 13:55 Uhr

Brooklyn Beckham veröffentlicht ein Buch mit seinen Werken. Der 17-Jährige, der das älteste Kind von David und Victoria Beckham ist, wird am 4. Mai 2017 sein Foto-Buch ‚What I See‘ herausbringen, in dem 300 Fotos, die der Teenager selbst aufgenommen hat, veröffentlicht werden.

Der Verleger ‚Penguin Random House‘ sagte, dass das Buch „seinen Followern einen seltenen Einblick in die Welt durch seine Augen“ verschaffen werde. Neben den Fotos hat Brooklyn ebenfalls das Vorwort und die Untertitel selbst geschrieben. Francesca Dow, Geschäftsleiterin des Verlages, sagte: „Brooklyn Beckhams Fotos inspirieren eine Generation auf der ganzen Welt und dieses Buch wird seinen Fans einen tollen Einblick in die Welt, die er sieht, geben. Alles aus seiner einzigartigen und kreativen Perspektive“. Brooklyn, der auch als Model sein Geld verdient, scheint sehr aufgeregt zu sein, wenn er an die Veröffentlichung seines ersten Buches denkt.

Unter ein Foto des Covers schrieb er auf Instagram: „Hier ist das komplette Cover meines Buchs ‚What I See‘. Ich hoffe, dass es euch gefällt. In meiner Bio findet ihr den Link für Vorbestellungen oder signierte Ausgaben“.

Der kleine Star hat mittlerweile 8,8 Millionen Follower auf seinem Profil zusammen gesammelt, die er regelmäßig mit Fotos von sich und seiner Familie versorgt. Einer seiner neuesten Posts zeigt seinen elfjährigen Bruder Cruz, der in einem Video Justin Biebers Hit ‚Home to Mama‘ neu interpretiert. Das Video von Cruz, das ebenfalls auf dem Online-Musikdienst ‚SoundCloud‘ hochgeladen wurde, erreichte in weniger als zwei Tagen bereits 26.000 Klicks. Neben den Jung-Talenten Brooklyn und Cruz haben David und Victoria ebenfalls noch den 14-jährigen Romeo und dessen fünf Jahre junge Schwester Harper.

Foto: WENN.com