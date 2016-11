Carolin Kebekus: Hier sehen wir sie in ihrem ersten Kinofilm

Mittwoch, 30. November 2016, 21:55 Uhr

In „Schatz, nimm du sie!“, dem neuen Film von Regisseur Sven Unterwaldt, bilden Star-Komikerin Carolin Kebekus und Maxim Mehmet die Spitze eines grandiosen Casts, der auf einer herrlichen Tour de Force mitten hinein ins schönste Scheidungsgetümmel gerät.

Toni (Carolin Kebekus) und Marc (Maxim Mehmet) wollen sich scheiden lassen, denn die große Leidenschaft scheint erloschen. Eine einvernehmliche Trennung soll es werden, schließlich ist man erwachsen, versteht sich noch gut. Doch das mit dem Neuanfang ist gar nicht so leicht: Jeder der beiden hat gerade die Chance auf einen Job im Ausland. Wer kümmert sich also um die Kinder Emma (Arina Prokofyeva) und Tobias (Arsseni Bultmann)? Die Eltern schmieden einen Pakt: Emma und Tobias sollen entscheiden, bei wem sie wohnen wollen! Mit den abenteuerlichsten Tricks versuchen Toni und Marc nun, ihre Kinder in einem Sorgerechtsstreit der ganz besonderen Art davon zu überzeugen, dass sie beim anderen besser aufgehoben sind: „Schatz, nimm du sie!“

Die Komödie präsentiert „AlphaPussy“ Carolin Kebekus als taffe Power-Mutter in ihrer ersten Kinohauptrolle. Als komödiantisches Team an der Seite der mehrfachen Gewinnerin des Deutschen Comedypreises begeistern unter anderem Maxim Mehmet („Männerherzen“), Axel Stein („Nicht mein Tag“), Jasmin Schwiers („Männerhort“), Ludger Pistor („Inglourious Basterds“) und TV-Moderator und Schauspieler Jochen Schropp („Polizeiruf 110 / Halle“). Darüber hinaus sind Serdar Somuncu und Annette Frier in Gastrollen zu sehen.

Das Drehbuch, das auf dem französischen Film „Papa ou Maman“ basiert, stammt von Jens-Frederik Otto („Da geht noch was“, „Soloalbum“) und dem Grimme-Preis-nominierten Claudius Pläging („Meer geht nicht“). Der Titelsong „So viel mehr“ stammt übrigens von Max Mutzke, der den Song eigens dafür geschrieben und eingesungen hat.

Kinostart ist am 16. Februar 2017.

Fotos: Wild Bunch/Tom Trambow