Die Geheimnisse der "Gilmore Girls": Lauren Graham packt aus

Mittwoch, 30. November 2016, 20:28 Uhr

Es ist gerade wie Weihnachten und Ostern zusammen für „Gilmore Girls“-Fans: Nach zehn Jahren komplett ohne Rory und Lorelai gibt es endlich wieder Futter. Die Fans können sich jetzt nicht nur die vier neuen Folgen in Spielfilm-Länge anschauen, Hauptdarstellerin Lauren Graham (49) brachte gestern ihr neues Buch „Talk as fast as i can“ raus, in dem sie weitere Details aus ihrer Zeit als Lorelai ausplappert.

So verrät Lauren Graham zum Beispiel, dass sie die Rolle in „Gilmore Girls“ um ein Haar nicht hätte annehmen können. Sie hatte nämlich eigentlich schon den Vertrag für eine andere Rolle unterschrieben. Aber zum Glück fiel der Film dann doch ins Wasser, woraufhin sich Lauren sofort die Rolle der Lorelai schnappte.

Warum war sie so sicher, die Rolle zu nehmen? Es war sicher nicht wegen ihrer Co-Schauspielerin Alexis Bledel (35). Die beiden hatten sich nämlich während des gesamten Casting-Prozesses nicht einmal getroffen geschweige denn miteinander gespielt, um zu sehen, ob die Chemie stimmt. In ihrem Buch erzählt Lauren, wie sie Alexis zum ersten Mal in einer Hotellobby in Toronto traf: Sie war erst 18 Jahre alt, aber sehr nett und neugierig und natürlich wunderschön. Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl. Wir haben als Freundinnen gleich geklickt. Es war ein totaler Glücksgriff.“

Mehr zu den „Gilmore Girls“: Fans sind geschockt

Diese und noch mehr Details, wie sie zum Beispiel ihren jetzigen Lebenspartner Peter Krause (51) mit Hilfe von ihrer Serien-Mutter Kelly Bishop (72) kennenlernte oder warum sie kein Fan von der Hochzeit von Lorelai und Luke ist, das alles ist in diesem Buch zu finden. Kleiner Tipp: das ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für „Gilmore Girls“-Fans. (LK)

Foto: WENN.com