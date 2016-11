"Dschungelcamp" startet am 13. Januar: Neue Namen kursieren

Mittwoch, 30. November 2016, 13:25 Uhr

Die ersten Namen der möglichen Teilnehmer kursieren bereits, offiziell bestätigt ist aber noch nichts. Dafür aber steht der Termin für die neue Dschungel-Prüfung 2017 fest.

Gewohnt bissig präsentiert das Moderatorenduo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich das elfte Dschungelcamp mit neuen Stars, neuen Prüfungen, vielen Überraschungen und ganz viel Urwald-Spaß täglich live aus Australien

Für die elfte Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ schickt RTL die Kandidaten erneut 16 Tage lang in den australischen Dschungel. „Dschungelcamp“-Start ist an einem Freitag, dem 13., im Januar 2017. Das Finale soll am 28. Januar über die Baumhaus-Bühne gehen, wie der Privatsender heute zuerst auf seiner Website mitteilte.

Das Camp ist am gewohnten Ort in Murwillumbah im Bundesstaat New South Wales. Die tägliche Live-Moderation übernehmen Sonja Zietlow (49) und Daniel Hartwich (38). Zu den Teilnehmer herrscht offiziell noch Stillschweigen. „Die Kandidaten geben wir erst kurz vor der Sendung bekannt“, sagte ein Sprecher. Unter anderem wurde bereits Fußball-Weltmeister Thomas Häßler (50) gehandelt.

Weitere Namen sind: Musiker und Gelegenheits-Stripper Marc Terenzi, die It-Girls Gina-Lisa Lohfink, Sarah Joelle Jahnel, It-Boy Alexander „Honey“ Keen, TV-Immobilien-Maklerin und Ex-Big-Brother-Contestantin Hanna Rackwitz, 80er Jahre Sängerin Frl. Menke. Auch VOX-Auswanderer und Quotenzuträger Jens Büchner soll ebenfalls dabei sein.

Gehandelt wird auch It-Boy Florian Wess und neuerdings auch Nastassja Kinski (als die obligatorische Camp-Alt-Schauspiel-Legende) und It-Girl Maria Yotta. Auch Sarah Lombardi wurde zuletzt gehandelt.

In diesem Jahr war das RTL-Pritschenlager am 15. Januar gestartet – mit rund 7,68 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 28,0 Prozent. Eine beispiellose Traumquote, die keine andere Sendung im deutschen TV täglich schafft. (dpa)





Fotos: RTL/ Stefan Gregorowius