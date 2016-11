Enissa Amani und Nora Tschirner: Neue Comedyshow "nissa"

Mittwoch, 30. November 2016, 22:57 Uhr

„Ich hatte mein ganzes Leben keinen Plan, was ich mal machen möchte“, verrät Komiker-Sahneschnittchen Enissa Amani in ihrer neuen Comedy-Show „’nissa“ – am Donnerstag um 22:30 Uhr auf ProSieben.

„Irgendwann habe ich dann mal Jura studiert. In meiner Fantasie wollte ich Anwältin werden, jeden Tag ein anderes Designer-Kostüm – mit intelligenten Reden die Geschworenen überzeugen. Erst im vierten Semester habe ich gerafft, dass wir in Deutschland keine Geschworenen haben!“ Ob über Karriere, Multi-Kulti oder irrwitzige Alltagsbeobachtungen: Enissa Amani erzählt in ihrer Bühnenshow Geschichten aus ihrem Leben und verbindet Stand-up-Elemente mit Sketch-Comedy-Stücken.

Mit dabei sind die Schauspielerinnen Nora Tschirner, die in die Rolle von Enissas bester Freundin schlüpft, und Sabine Vitua („Pastewka“) als Enissas Psychotherapeutin. Also vormerken: „’nissa“, am 1. Dezember 2016 um 22:30 Uhr auf ProSieben.





Fotos: ProSieben/Willi Weber