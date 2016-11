Heute startet Serie von Ben Affleck und Matt Damon

Mittwoch, 30. November 2016, 18:30 Uhr

Die beiden sind entfernte Cousins und beste Freunde seit dem Kleinkinderalter: Matt Damon (46) und Ben Affleck (44). Sie arbeiteten am Anfang ihrer Karrieren sehr oft miteinander. In den letzten Jahren sind die gemeinsamen Projekte allerdings weniger. Jetzt sind sie wieder vereint, allerdings hinter der Kamera als Produzenten.

Heute kommt die erste Episode ihrer gemeinsamen Serie „Incorporated“ auf dem US-Sender Syfy, einem Ableger von NBC speziell für Science-Fiction und Mystery-Formate. „Incorporated“ spielt im Jahr 2074. Nach diversen Wirtschaftskrisen und den katastrophalen Folgen des Klimawandels ist die Welt, wie wir sie kennen nicht mehr existent. Es gibt keine Regierung mehr und die mächtigen Firmen kontrollieren jetzt das Geschehen. Die Städte sind aufgeteilt in extrem reiche Teile, in den die Bewohner in Luxus schwelgen und Stadtteile, die in mittelalterlicher Armut versinken, ohne Hoffnungen und ohne Chancen.

In diesen armen, sogenannten „Red Zones“ haben Rebellen, die Herrschaft übernommen. Chaos und Verbrechen sind an der Tagesordnung.

Die Hauptfigur ist Ben Larson, gespielt von Sean Teale (24, Foto unten), ein Manager bei Spiga Biotech, der größten Firma der Welt. Aber in Wirklichkeit ist ein „Schläfer“, der für mysteriösen Terrence arbeitet, einer der Herrscher in den „Red Zones“.

Für Terrence soll er eine Frau Namens Iliana finden, die als Sexsklavin für die Spiga Biotech Funktionäre entführt worden ist. Er arbeitet sich nun die Karriereleiter hoch, um selbst Funktionär zu werden und Iliana retten zu können.

Ab heute läuft die Serie auf Syfy und über die Website kann man sich die insgesamt sieben Folgen auch hier in Deutschland anschauen. (LK)

