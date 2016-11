Jennifer Lopez und Marc Anthony: Will er sie nach Trennung jetzt zurück?

Mittwoch, 30. November 2016, 20:58 Uhr

Latina Jennifer Lopez (47) und ihr Ex-Gatte Marc Anthony (48) sorgten am 17. November bei den ‚Latin Grammy Awards’ mit einem Kuss für Aufruhr. Dann kommt noch dazu, dass sich der Salsa-Sänger laut Medienberichten just einen Tag später von seiner vierten Ehefrau Shannon De Lima (28) getrennt habe.

‚Us Weekly’ berichtet dann auch, dass Mister Anthony angeblich versuche, wieder mit seiner Ex-Frau zusammenzukommen. Nachdem „La Lopez“ nach ihrer Trennung von Toyboy Casper Smart (29) derzeit Single ist, scheint das nicht ganz so abwegig. Nicht ganz so schnell – behauptet zumindest das immer ein wenig besser informierte Promiportal ‚Gossip Cop’. Demnach sei an der Geschichte nämlich absolut nichts dran.

‚Us Weekly’ hatte u.a. berichtet, der Salsa-Musiker wollte seine Ehe mit Model Shannon De Lima „augenblicklich beenden, als er von der Trennung von Jennifer von Casper hörte“. Denn: Herr Anthony wäre „immer noch in seine Ex verliebt“ gewesen.

Der Zeitschrift zufolge wolle er sie jetzt zurück, während sie „keine Pläne“ in dieser Richtung habe. Wie ‚Gossip Cop’ aus zuverlässiger Quelle erfahren hätte, sei aber auch der 48-Jährige offenbar nicht an einer Versöhnung in diesem Sinne interessiert. Die beiden sollten sich in nächster Zeit jedoch häufiger über den Weg laufen. Für den Track ,Olvidame Y Pega La Vuelta’ machten sie schon gemeinsame Sache und werden auch weiter musikalisch zusammenarbeiten. Marc Anthony arbeite nämlich als „ausführender Produzent“ für Jennifer Lopez’ kommendes spanisches Album. Das Ex-Paar, das sich noch immer sehr gut zu verstehen scheint, heiratete 2004, ließ sich aber 2014 scheiden. Sie haben zusammen die Zwillinge Max und Emme (8). (CS)

Foto: WENN.com