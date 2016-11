Justin Bieber: „Instagram ist für den Teufel“

Mittwoch, 30. November 2016, 19:27 Uhr

Popstar Justin Bieber (22) teilte seinen Fans am Dienstag (29. November) bei seinem Konzert in der O2-Arena in London seine Ansichten über Instagram mit. Der ‚Sorry’-Sänger pflegt mit dem sozialen Netzwerk bekanntlich eine Hassliebe.

Im August sagte er Instagram nämlich wegen böser Fan-Postings zu Ex-Freundin Sofia Richie (18) (erst einmal) Adieu. Jetzt scheint der 22-Jährige aber möglicherweise mit dem Gedanken zu spielen, wieder zurückzukehren. Seine Frage beim gestrigen Konzert in London lässt zumindest diesen Schluss zu. Da weckte er bei seinem Publikum nämlich Hoffnungen mit der Aussage: „Wer denkt, dass ich meinen Instagram-Account wieder aktivieren sollte?“

Auf diese Frage wurde „natürlich“ mit ohrenbetäubendem Gekreische seiner Fans reagiert. Daraufhin dämpfte der Sänger die Vorfreude seiner Anhänger jedoch wieder ein wenig. Er witzelte nämlich: „Nah, ich will mir meinen Instagram-Account nicht zurückholen…ich denke Instagram ist für den Teufel. Ich denke die Hölle ist Instagram. Ich bin zu 90 Prozent sicher. Wenn wir in die Hölle geschickt werden, werden wir so wie im Instagram-Server eingesperrt.“ Der junge Herr ließ demnach seine Intentionen noch offen, ob er tatsächlich beabsichtigt, dem sozialen Netzwerk für immer den Rücken zu kehren.

Der On-/Off-Freund von Selena Gomez (24) teilte seinen Fans dann auch mit, dass er nicht sicher wäre, was er machen würde, sobald er wieder daheim ist. Es bleibt also spannend. Das gestrige Konzert in London stellte übrigens erst einmal den letzten Europa-Termin für den Popstar dar. Ab Februar bis Juni geht es für Justin Bieber dann mit Shows in Mexiko, Australien, Neuseeland, Südamerika und erneut Europa weiter. (CS)