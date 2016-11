Kanye West: Neues Album aus dem Krankenbett?

Mittwoch, 30. November 2016, 12:47 Uhr

Kanye West möchte unbedingt Musik im Krankenhaus aufnehmen, wird aber aufgehalten. Der 39-jährige Rapper, der bekannterweise ein Workaholic ist, soll seine Frau Kim Kardashian darum gebeten haben, ihm sein Musik-Equipment und seine ‚Yeezy‘-Mode-Entwürfe ans Bett zu bringen.

Doch der ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Star habe dies verweigert, wie das amerikanische ‚Us Weekly‘-Magazin verrät: „Kanye denkt nur an seine Arbeit. Im Krankenhaus hat er sogar nach seinen Aufnahme-Werkzeugen gefragt, damit er Songs im Bett produzieren kann. Zudem will er unbedingt Entwürfe seiner Kollektion sehen. Er hört nicht damit auf, arbeiten zu wollen und Kim sagt ihm immer wieder, dass er sich erst einmal ausruhen müsse“.

Die 36-jährige Schönheit wich ihrem Mann im ‚UCLA Medical Center‘ in Los Angeles nur selten von der Seite, nachdem er vergangene Woche mit einer Psychose eingeliefert worden war. Ihren Kindern North und Saint wolle sie nicht von dem Zustand ihres Vaters berichten, bevor der ‚Famous‘-Sänger nicht auf dem Weg der Besserung sei. Trotz alledem wären den Kindern Besuche auf der Neuro-Abteilung des Krankenhauses erlaubt, unter der Bedingung, dass sie von einem Erwachsenen begleitet werden. Vor einer Woche war der ‚Bound 2‘-Interpret ins Krankenhaus gefahren worden, nachdem er halluziniert und um sich geschlagen hatte.

Mehr zu Kanye West: Das löste also den Zusammenbruch aus

Seit seiner Einlieferung beobachten die Ärzte den Hollywood-Star ununterbrochen, wie ein Insider verriet: „Er war sehr paranoid und steht unter konstanter Beobachtung. Er ist immer noch im Krankenhaus, weil es ihm immer noch nicht gut geht. Kim sagt, dass er die ganze Zeit Medikamente bekommt, weil sich noch nicht viel getan hat und sich die Ärzte Sorgen machen“.

Foto: Pacific Coast News/WENN.com