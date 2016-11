Kim Kardashian und Kanye West: Streitereien vor seinem Kollaps?

Mittwoch, 30. November 2016, 19:51 Uhr

Zwischen Ich-Darstellerin Kim Kardashian (36) und ihrem Gatten, Rapper Kanye West (39) hätte es vor dessen psychischen Zusammenbruch häufig gekracht. Das behauptet zumindest das Magazin ‚Us Weekly’.

Nach dem brutalen Raubüberfall auf die 36-Jährige während der Pariser Fashion Week habe diese offenbar die Unterstützung ihres Ehemanns vermisst. Der „Workoholic“ mit dem übergroßen Sendungsbewußtsein hätte nämlich einfach seine ‚Saint Pablo’-Tour fortgesetzt, während der Reality-TV-Star damit kämpfte, sich wieder sicher fühlen zu können. Daher wäre sie auch zu ängstlich gewesen, den Musiker – wie sonst – bei seiner Tour zu begleiten. Daheim auf ihrem riesigen Anwesen sei ihr Ehemann auch kein angenehmer Zeitgenosse gewesen. Ein angeblicher „Insider“ verriet, dass sich die Workoholic-Tendenzen auch dort bemerkbar machten: „Kanye schimpfte die ganze Nacht durch. Die beiden stritten sich, weil es unmöglich war, so mit ihm zu leben.“

Der Raubüberfall auf Kim Kardashian hätte dem Großmaul-Rapper offenbar den Rest gegeben und ihn völlig „ausflippen“ lassen. Die Tatsache, dass es nahe dem neunjährigen Todestag seiner Mutter Donda stattfand, verstärkte sein Leid noch. Der Alleswisser erzählte: „Der bloße Gedanke, dass ihm seine Frau weggenommen wird war für ihn zu viel – es war so wie der Tod seiner Mutter. Kim dem Tod so nah gegenüber zu sehen hat bei ihm etwas Wesentliches ausgelöst. Es hat ihn ins Schleudern gebracht.“ Nachdem die Ich-Darstellerin aber selbst noch so sehr mit dem schrecklichen Erlebnis kämpfte, habe sie sich eine starke Schulter zum Anlehnen gewünscht. Da konnte sie ihr Gatte aber nur enttäuschen.

Der „Insider“ verriet: „Sie wünschte sich von ihm, dass er gefestigt und ihr Fels sein sollte statt dass es genau umgekehrt war. Kanye ist so gewöhnt daran, Kims ständige Unterstützung zu bekommen und von ihr verhätschelt zu werden aber es geht immer nur um Kanye.“ Der selbstverliebte Rapper befindet sich nach seinem psychischen Zusammenbruch am 21. November immer noch im Krankenhaus. Dort soll der Workoholic nun verlangt haben, dass ihm sein Musik-Equipment sowie seine ‚Yeezy’-Mode-Entwürfe ans Bett gebracht werden. Bisher habe es seine Gattin aber offenbar noch verhindern können. Schließlich soll sich der Herr doch eigentlich ausruhen…(CS)

Foto: WENN.com