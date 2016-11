Liam Payne und Cheryl Cole: Babybauch nicht zu übersehen

Mittwoch, 30. November 2016, 16:50 Uhr

Gerüchte, dass Sängerin Cheryl Cole (33), Freundin von One-Direction-Star Liam Payne (23) schwanger sein könnte, gibt es schon lange. Am Dienstag (29. November) zeigte sich die Musikerin mit ihrem Herzensmann bei einem Weihnachtskonzert in London und der Babybauch war nicht mehr zu übersehen.

Auf aktuellen Bildern ist die Ex-‚Girls Aloud’-Sängerin mit deutlich fülligerer Figur zu erkennen, wobei ihr grüner langer Wollpullover die Wölbung ihres Bauches nicht mehr verdecken kann. In einem gestrigen Interview in der britischen TV-Show ‚Lorraine’ verriet ‚The Sun’-Journalist Dan Wootton den angeblichen Grund für die lange Geheimhaltung. Er erklärte: „Cheryl hat es engen Freunden und der Familie erzählt. Ich denke, jeder weiß von den Kämpfen, durch die sie in ihrem persönlichen Leben durch musste, die Tatsache, dass sie sich das so viele Jahre lang wünschte und es nicht passierte.“

Zudem hätten noch andere „persönliche Probleme“ hinter der Entscheidung gesteckt, die Schwangerschaft nicht publik zu machen. Jetzt sei Cheryl Cole verständlicherweise „völlig begeistert und glücklich“, bald Mama zu werden. Und das gilt wohl auch für den baldigen Neu-Papa Liam Payne. Dieser hatte sich erst kürzlich in seiner geänderten Twitter-Biografie ganz vielsagend als „glücklichster Mann der Welt“ bezeichnet.

Die ersten Spekulationen über eine mögliche Schwangerschaft der 33-Jährigen gab es schon seit September. Da berichtete das ‚Now’-Magazin mit Bezug auf einen angeblichen „Insider“: „Cheryl war nie entschlossener, ein Baby zu bekommen. Es ist so, wie wenn es das Einzige auf der Welt wäre, was für sie zählt.“ Etwas später wurde dann auch noch Joan Callaghan, die Mutter der Sängerin und ‚X Factor’-Jurorin beim Einkaufen von Babywaren fotografiert, was die Gerüchte weiter anheizte.

Nach den neuen Bildern kann jetzt wohl festgestellt werden, dass es sich nicht mehr nur um Spekulationen handelt: Cheryl Cole und Liam Payne werden ganz offensichtlich bald Eltern – Herzlichen Glückwunsch! (CS)

Fotos: WENN.com