Matt Damon: Weitere "Bourne"-Fortsetzungen in Planung

Mittwoch, 30. November 2016, 11:02 Uhr

Fans können sich Hoffnungen auf weitere ‚Bourne‘-Filme machen. 2016 lief ‚Jason Bourne‘ erfolgreich in den Kinos weltweit, so steht weiteren Filmen nichts im Wege. Wie der Produzent Frank Marshall im Interview verriet, hat er große Lust auf weitere Filme, vor allem mit Hauptdarsteller Matt Damon.

„Momentan versuchen wir gerade die Geschichte zu finden, deswegen hat es auch bei ‚Jason Bourne‘ so lange gedauert. Matt legt sehr viel Wert auf Qualität und er will, dass die Geschichte gut wird. Er will nicht einfach nur noch mal die alten Filme aufwärmen und wir fangen gerade damit an, über solche Dinge zu sprechen.“ Damon selbst hat zuletzt bemerkt, dass er eben auch älter wird. Der Schauspieler musste für seine Rolle in ‚Jason Bourne‘ eine strikte Diät und ein Fitnessprogramm verfolgen und das war gar nicht so leicht wie gedacht. Die Fortsetzung der Actionreihe forderte von seiner Hauptrolle also einiges ab. Zu Zeiten des ersten Films war Damon erst 30 Jahre alt. Da fiel ihm es wohl noch leicht, in Form zu bleiben, jetzt hingegen musste er sich durch eine Low Carb-Diät quälen – also keine Kohlenhydrate, nur Gemüse und Proteine.

Der 45-Jährige erklärte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘, warum ihm der Verzicht so schwerfiel: „Ich esse gerne. Meine Lieblingsspeise ist eine große Schüssel voll mit Nudeln und ein Glas Rotwein mit meinen Freuden um mich herum. Das ist ein toller Abend.“

Foto: Universal Pictures