Nadja abd el Farrag: Hat sie ADHS?

Mittwoch, 30. November 2016, 8:32 Uhr

Zauber-Assistentin Nadja abd el Farrag stürzte vor wenigen Tagen schwer und schlief dann unter Schmerzen ein. Viele sahen darin einen Alkoholrückfall, doch ein enger Freund erklärte den nächtlichen Zwischenfall.

Die 51-Jährige war unlängst ins Krankenhaus gekommen, weil sie bei der Arbeit gestürzt ist und sich den Fuß verletzte. Ihr Bekannter Burckhardt Stoelck nahm sie gegenüber ‚OK!‘ nun in Schutz: „Ich war an dem Abend dabei und Nadja war 100 Prozent nu?chtern.“ Angeblich plagt sie eine andere Krankheit, wie er weiter verriet: „Vor einem halben Jahr habe ich Nadja zu einem Spezialisten gebracht. Sie leidet an ADHS. Nun ist sie in Behandlung.“

Bei Erwachsenen könne die Diagnose kaum geheilt werden. Stoelck glaubt, dass die Tabletten Schuld an dem Sturz und seinen Folgen seien: „Durch die Tabletten ist sie im Moment ganz wackelig. Noch testet sie verschiedene, bis der Arzt sie richtig eingestellt hat.“ Ihr Freund ist sauer darüber, wie Naddel behandelt wird und erklärte: „Ich finde es sch****, dass keiner darauf achtet! Ständig heißt es, sie habe wieder getrunken. Dabei ist Nadja krank.“ (Bang)





Foto: Starpress/WENN.com