Richard Lugner bestätigt Scheidungstermin

Mittwoch, 30. November 2016, 8:59 Uhr

Richard und Cathy Lugner lassen sich scheiden. Trotz der schweren Krebsdiagnose des österreichischen Baulöwen werden er und seine 26-Jährige Ehefrau getrennte Wege gehen.

Schon am heutigen Mittwoch soll es soweit sein, die Blitzscheidung wird am Wiener Bezirksgericht Döbling vollzogen. Zwei Jahre waren die beiden verheiratet. Lugner selbst bestätigte gegenüber ‚Heute.at‘: „Ja, es stimmt. Der Termin ist für Mittwoch angesetzt.“ Als Grund sieht er dann doch den Altersunterschied: „Vielleicht ist Cathy wirklich zu jung.“ Die junge Blondine bahält in jedem Fall ein Haus, das besagt der bestehende Ehevertrag.

Lugner sagte weiter: „Cathy steht eine Wohnung zu, doch die, die sie wollte, konnte ich mir nicht leisten. Also hat sie das Elk-Haus in Süßenbrunn ausgesucht.“ Auch den Porsche, den sie von ihrem Mann geschenkt bekommen hat, darf sie weiterfahren.

Richard Lugner selbst ist sich aber offenbar noch nicht so sicher, ob die Scheidung wirklich über die Bühne geht. „Eine eventuelle Scheidung ist angedacht“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Für diesen Schritt müssen beide vor Gericht erscheinen und die „unheilbare Zerrüttung ihrer Ehe“ bekunden.

Am 17. Oktober kam ein Diagnose-Schock für den 84-Jährigen Baulöwen: Prostata-Krebs! Im Interview mit der ‚Kronen Zeitung‘ berichtet der Star: „Ich habe vier Urologen zu Rate gezogen. Drei haben Strahlentherapie empfohlen, einer wollte operieren.“ Seit dem 11. November würde sich Lugner nun im Wiener Krankenhaus in Therapie befinden.

Lugner hatte das Ex-Playmate aus Rheinland-Pfalz im September 2014 in Schloss Schönbrunn geheiratet. Für ihn ist es die fünfte Ehe. Der 84-Jährige ist vor allem durch seine Besuche beim Wiener Opernball an der Seite von prominenten Schauspielerinnen meist aus Hollywood bekannt. (Bang/dpa)

Foto: WENN.com