Richard und Cathy Lugner sind offiziell geschieden

Mittwoch, 30. November 2016, 17:42 Uhr

Richard Lugner ist wieder Single. Die Scheidung von seiner fünften Ehefrau Cathy (26) wurde am heutigen Mittwoch (30. November) besiegelt. Wenige Stunden später hat der Baulöwe seinen Ehering schon abgelegt und sieht nicht wirklich gut aus.

Auch bei Cathy scheint die Scheidung Spuren hinterlassen zu haben: Weinend kam sie am Vormittag aus dem Gebäude, mit einigen Dokumenten unter dem Arm und einem Taschentuch in der Hand. Zu einem Statement war die sonst eher wenig zurückhaltende Blondine an diesem grauen Tag auch nicht bereit. Die Scheidung kam jedoch keineswegs überraschend: Das ehemalige Playboy-Model und der Multimillionär stehen schon lange im Fokus der Aufmerksamkeit, denn Gerüchten zufolge kriselt es bei dem ungleichen Paar bereits seit einiger Zeit.

Seine fünfte Gattin, die den Spitznamen „Spatzi“ bekam, hat der Bauherr im September 2014 zur Frau genommen. Damals sprach er vor den Gästen im Schönbrunner Schloss, wo die protzige Zeremonie stattfand, von “Leidenschaft so heiß wie Gulaschsaft“. Nun, die dürfte jetzt wohl nicht mehr ganz so heiß sein! Spätestens als die Platinblonde im letzten Jahr ohne ihren Gatten an der deutschen TV-Show ‚Promi Big Brother‘ teilgenommen hat, hängt der Haussegen bei den beiden schief.





Das beteuert zumindest der 84-Jährige, der seinen Unmut darüber in diversen Interviews zur Schau stellte. Etwas länger hat seine Ehe mit Christina aka „Mausi“ gehalten, die beiden waren immerhin 17 Jahre lang verheiratet. Doch nicht nur im Eheleben ging bei dem Österreicher in letzter Zeit nicht alles glatt, auch gesundheitlich musste er einen derben Schlag einstecken: Im September wurde bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert. Man kann nur hoffen, dass es für ihn bald wieder bergauf geht. (Bang)

Foto: Starpress/WENN.com