Sarah Lombardi: "Ich wünsche mir, dass wir das durchstehen"

Mittwoch, 30. November 2016, 23:33 Uhr

Nach fünf Jahren Beziehung zerbrach ihre Liebe nun endgültig: Wer hätte je gedacht, dass Sarah Lombardi (24) ihren Ehemann Pietro (24) betrügen würde? Aber es ist bekanntlich passiert.

.

Sarah im Gespräch mit ihrer Mutter Sonja

Heute Abend zeigte RTL II die Trennungsshow „Sarah und Pietro – die ganze Wahrheit“, unerträglich in die Länge gezogen auf zwei Stunden. Alte Aufnahmen zeigten in Rückblicken die Entstehung einer großen Liebe, aber auch wie lange es doch schon zwischen den beiden kriselte. Und, dass Fremdgehen keine Sache ist, die über Nacht kommt. Aber leider auch keine, die man, einmal passiert, einfach so wieder zurücknehmen kann.

Heute erhielten Fans und von der Berichterstattung längst Genervte zum ersten Mal Einblick in die zerrüttete Welt des ehemaligen Traumpaares. Man sieht, wie sich die Beziehung der beiden mit der Geburt von Sohn Alessio veränderte, wie sie um ihre Liebe kämpften und zwischendrin sah es sogar so aus, als könnten sie ihr Tief überwinden. Aber am Ende schien es so, als wären ihre Charaktere doch einfach zu unterschiedlich. Sarah: „Es war schwer, das Bild abzugeben, als sei man immer noch so glücklich, wie es mal war“.

Pietro spricht über die Trennung

Während Pietro alles relativ entspannt zu sehen schien, lieber witzelte und kein Mann der großen Worte sind, wollte Sarah genau letzteres. Sie wollte, dass er ihr zeigt, wie ernst er ihre Beziehung nimmt und dass er ihr einen festen Rahmen zum Festhalten geben kann. Aber Pietro ist ein Mann nach dem Motto „’Ich liebe dich‘ ist etwas, das man tut. Nicht etwas, das man sagt.“ Für Sarah fühlte sich sein Verhalten aber nur kalt und abwesend an. Sie aber fühlte sich zurückgestoßen und alleine. Das Bedürfnis gewollt und begehrt zu werden, trieb sie am Ende in das Bett ihres Ex-Freund.

So sagte sie u.a.: „In der Zeit, in der ich das Gefühl hatte, dass ich Pietro egal bin, habe ich jemanden gebraucht, der für mich da ist (…) Ich weiß, dass es dafür vielleicht nie eine Entschuldigung gibt und es war auch nie mein Plan, unsere Familie zu zerstören.“

Sarah nachdenklich im Auto

Ihr Handeln scheint ihr wirklich leid zu tun, aber scheint es zu spät. Dennoch sagt sie: „Ich wollte mich nicht trennen. Ich will mich auch jetzt nicht trennen.“ Pietro aber will sich offenbar nicht mit ihr versöhnen. Er sieht (derzeit) keine Zukunft für ihre Liebe, zeigt sich unberührt: „Ich bin nicht mitschuldig (…) Diese Situation ist nicht zu entschuldigen. Es war ihre Entscheidung.“

In einem Clip auf Facebook erklärte er, warum er dann überhaupt noch bei dem Trennungsspezial für RTL II mitmacht: „Ich selber war mir unsicher und war erst dagegen. Wir waren jetzt vier Jahre vor der Kamera zusammen und ihr wart bei allem dabei. Jetzt zu sagen, wir verpissen uns, ohne euch zu erklären, dass es ‚Sarah & Pietro‘ bald so nicht mehr geben wird, finde ich einfach unfair.“

Pietro mit dem kleinen Alessio

In der kommenden Folge werden die Fans sehen, wie sich das Leben von Pietro, Sarah und Alessio jetzt entwickeln wird. Schon nächste Woche, am 0. Dezember kommt allen Ernstes die nächste Episode der Trennungssoap. Wie viele Episoden „Sarah und Pietro – die ganze Wahrheit“ insgesamt haben wird, ist noch offen. Ebenso, ob mit der Zeit der Zorn vielleicht verfliegt und die Liebe doch wieder siegt… (LK)





Fotos: RTL II