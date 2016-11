"Schlag den Star": Neue Runde mit Detlef D! Soost vs. Thorsten Legat

Mittwoch, 30. November 2016, 18:05 Uhr

Das wird ein Aufeinandertreffen der Fitness-Profis: Sixpack meets Legatinator! Am 10. Dezember tritt Star-Choreograf und Diät-Guru Detlef D! Soost (46) bei „Schlag den Star“ gegen der Kulttrainer und Ex-Fußball-Profi Thorsten Legat (48) an.

Elton (45) moderiert das Battle und am Kommentatoren-Mikro sitzt wie gewohnt Frank „Buschi“ Buschmann. Welcher der beiden Männer stampft den anderen in den Boden und macht mehr Punkte in der großen ProSieben-Samstagabendshow „Schlag den Star“. In insgesamt 15 Spielrunden müssen die sportlichen Gegner nicht nur ihr sportliches Können beweisen, sondern auch Wissen und Geschick zeigen. Der Gewinner nimmt 100.000 Euro mit nach Hause.

Die Live-Show mit Detlef D! Soost könnte durchaus unterhaltsam werden. Denn jeder, der die ersten Staffeln von „Popstars“ kennt, weiß, dass der ehemalige Tanzlehrer in angespannten Situationen schon gerne mal einen Schreikrampf bekommt. Mit etwas Glück verwandelt sich Detlef bei „Schlag den Star“ also in den unglaublichen Hulk.

Das Battle der Fitness-Freaks, auch angepriesen als „Mr. Pam Pam Pam vs. Dr. Kasalla“, wird am übernächsten Samstag, den 10. Dezember, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben ausgestrahlt. (LK)

Fotos: WENN.com