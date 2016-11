Shootingstar Tom Holland mit neuem Großprojekt

Mittwoch, 30. November 2016, 22:20 Uhr

Er war Spider-Man, und jetzt kommt seine Karriere in Gang. Newcomer Tom Holland ist für eine Bestseller-Verfilmung im Gespräch.

Für den neuen Spider-Man-Darsteller (20, „The Impossible“) zeichnet sich das nächste große Hollywood-Projekt ab. Laut „Variety“ laufen erste Gespräche über eine Rolle an der Seite von Daisy Ridley (24, „Star Wars – Das Erwachen der Macht“) in der geplanten Jugendbuch-Verfilmung „Chaos Walking“. Doug Liman soll die Roman-Trilogie nach der Vorlage von Bestseller- Autor Patrick Ness inszenieren.

Einen Drehstart gibt es noch nicht. Die Geschichte spielt in einer futuristischen Welt, in der die Gedanken ihrer männlichen Bewohner für alle als „Lärm“ zu hören sind. In Deutschland ist die Buchreihe unter dem Titel „New World“ bekannt. Holland war zuletzt in „The First Avenger: Civil War“ als Spinnenmann zu sehen. Im nächsten Sommer kommt der britische Schauspieler mit „Spider-Man: Homecoming“ in die Kinos.

Foto: WENN.com