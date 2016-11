Thore Schölermann: "Vielleicht heirate ich in kurzer Hose am Strand"

Mittwoch, 30. November 2016, 11:15 Uhr

Thore Schölermann (32) ist der Moderator einer der beliebtesten Shows im deutschen Fernsehen. Jetzt sprach er über Moderations-Pannen und Familien-Planung.

Auf die Frage, ob ihm schon einmal etwas richtig Peinliches passiert sei, antwortet er gegenüber dem Magazin ‚InTouch‘: „In meiner ersten Live-Show bin ich zum Beispiel mal von der Bühne gefallen. Die Kamera kam auf mich zu, und ich habe beim Rückwärtslaufen total vergessen, dass hinter mir eine Stufe ist. Ich fand es aber überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil: Ich bin sogar ein großer Fan von Pannen und hoffe immer insgeheim, dass etwas Lustiges passiert, wenn ich mir eine Sendung ansehe.“

Beruflich läuft es für den ‚The Voice Of Germany‘-Moderator richtig gut, aber wie sieht es privat aus? Seit vielen Jahren ist er mit Kollegin Jana Kulka zusammen. Wann läuten die Hochzeitsglocken? „Wir sind mittlerweile seit sieben Jahren zusammen, und gerade heiraten alle um uns herum und bekommen Kinder. Es ist nur dem Beruf geschuldet, dass es bei uns noch nicht so weit ist. Aber ich werde Jana heiraten! Am liebsten würde ich mit den engsten Freunden und meiner Familie dann ganz weit wegfahren. Vielleicht heirate ich in kurzer Hose am Strand oder in Tracht in den Bergen.“





Und was sagt er zum Thema Kinder? „Wir wünschen uns auf jeden Fall auch Kinder! Das erste Kind muss definitiv ein Junge sein. Das zweite wird dann ein Mädchen. Unsere Tochter soll nämlich einen großen Bruder haben, der sie vor all den bösen Männern beschützt, wenn sie durch die weite Welt geht.“

Foto: Patrick Hoffmann/WENN.com