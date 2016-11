Verlosung: Otto Waalkes mit neuer Show "Holdrio Again"

Mittwoch, 30. November 2016, 16:22 Uhr

Knapp vier Millionen Zuschauer verfolgten Otto Waalkes‘ grandioses neues Bühnenprogramm ‚Holdrio Again‘ am 18. November auf RTL. Ein fantastischer erster Abschluss der großartigen Tournee, bei der Allround-Entertainer Otto Waalkes quer durch Deutschland tourte.

Aufgrund der großen Nachfrage wird die Tournee im April 2017 fortgesetzt. Doch das Warten wird allen Otto-Fans versüßt!

Nun erschien gestern die neue DVD zur Tour und Ottos erste Blu-ray-Disc ‚Holdrio Again‘. Wer schon seit Jahrzehnten mit dabei ist, kann sich endlich auch wieder im Heimkino krummlachen! Und für alle neuen Otto-Fans wird diese Disc vielleicht der Beginn einer wunderbaren Sammlung. Sein Kommentar: „Immer wieder werde ich gefragt, was ich denn nun am liebsten mache – Fernsehen, Filme, Ausstellungen oder Live-Shows“, so der 69-jährige Hallodri.

„Eigentlich alles! Aber am allerbesten gefällt es mir allein auf der Bühne. Natürlich nicht ganz allein: Wenn ein paar Zuschauer da sind, macht es noch mehr Spaß, und vor ein paar tausend gebe ich mein Bestes. Denn dafür mache ich den ganzen Quatsch doch überhaupt! Damit mein Publikum Spaß hat. Und ich selbst natürlich auch! Bis dahin kann ich nur sagen: ‚Holdrio Again!‘

Live ist Otto Waalkes noch immer ein wahres Naturereignis – die Zeit kann ihm nichts anhaben: Mit dem gleichen Elan wie vor 50 Jahren gibt er auf der Bühne alles – bloß mit ein paar aufgemalten Falten. Auf Tournee geht Otto mit seiner ostfriesischen Heimat im Gepäck: Er hat sein Otto-Huus dabei und sich auch noch den Otto-Leuchtturm aus Pilsum ausgeliehen.

Da immer mehr Kinder unter den Besuchern in Ottos Shows sind, gibt es für die Kleinen im Publikum sogar einen eigenen Programmabschnitt. Otto bringt sein Gewicht in Plüsch-Ottifanten mit, und auch Faultier Sid hat auf Ottos Mammut-Tour seinen großen Auftritt. In der Ottifanten-Bäckerei entstehen verbrannte Plätzchen nach Ottos eigenem Rezept – und einige Zuschauer bekommen sogar etwas ab!

Im nächsten Level des Englischkurses kann das aufmerksame Publikum etwas lernen und einige große Stars singen auf der Bühne als Otto verkleidet wieder ihre ganz eigene Version des Märchens Hänsel und Gretel.

Ottos Oeuvre beinhaltet weit mehr als seine Bühnenshows: Auch als Musiker, Autor, Synchronsprecher, Regisseur und Schauspieler ist der ausgezeichnete Humorist (u. a. Grimme-Preis, Bambi, Deutscher Comedypreis, Echo, Bravo Otto, Goldene Kamera) äußerst erfolgreich. Ottos Humor ist generationenübergreifend – viele seiner Sprüche gingen bereits in den deutschen Sprachgebrauch ein und von ihm kreierte Figuren wie Frau Suhrbier, Robin Hood – Der Rächer der Enterbten, Harry Hirsch, „der Pastor“ oder Baby Bruno sind geradezu legendär. Jüngere Fans haben ihn vielleicht erst als Zwerg Bubi oder als Stimme des Faultiers Sid aus den Ice Age-Filmen kennen- und lieben gelernt.

klatsch-tratsch.de verlost 1 Fan-Paket, das aus einer Blu-ray, einem Plüschottifanten, einem Jutebeutel und einer bestickten Decke besteht.

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein!

Schreib uns bis zum 10. Dezember 2016 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte ‚Otto‘. Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Fotos: Edel:Motion