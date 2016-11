Bradley Cooper im Weltkriegs-Drama "Atlantic Wall"

Donnerstag, 01. Dezember 2016, 9:11 Uhr

Bradley Cooper spielt in ‚Atlantic Wall‘. Der Hollywood-Star hat einen neuen Job an Land gezogen und wird in dem Weltkriegsdrama ‚Atlantic Wall‘ mitspielen. Unter der Regie von Gavin O’Connor verkörpert er darin einen Fallschirmjäger, der einen Tag vor D-Day, also der Landung der Alliierten in der Normandie, hinter die feindlichen Linien gerät.

Produzent Dan Friedkin von ‚Imperative Entertainment‘ freute sich im Gespräch mit ‚Deadline‘ über die Topbesetzung: „Wir freuen uns wahnsinnig, dass ‚Imperative‘ ‚Atlantic Wall‘ mit so einem talentierten Filmemacher wie Gavin auf die Leinwand bringen wird. Bradleys phänomenale Erfolgsbilanz spricht für sich. Er ist perfekt für das Porträt unseres komplizierten und oft zögerlichen Helden. Wir könnten uns keine besseren kreativen Partner vorstellen.“ Bradley Cooper wird in ‚Atlantic Wall‘ nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch als Produzent tätig sein.

Der 41-jährige Lover von Russenmodel Irina Shayk hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der ganz großen Schauspieler Hollywoods entwickelt. Zuletzt sprach er über die Gründe und dass er seit seinen 20ern auf Alkohol verzichtet. „Ohne meinen Lebenswandel hätte ich keinen Zugang zu mir selbst oder anderen Leuten gefunden oder wäre überhaupt in der Lage gewesen, mich in andere Leute hineinzuversetzen. Ich hätte niemals die Beziehungen, die ich jetzt habe“, sagte der Star.

Foto: FayesVision/WENN.com