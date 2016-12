Katy Perry und Orlando Bloom: Etwa schon verlobt?

Donnerstag, 01. Dezember 2016, 16:52 Uhr

Letzten Monat wurde noch darüber spekuliert, dass sich Popstar Katy Perry (32) und ihr Freund, Schauspieler Orlando Bloom (39) getrennt haben könnten. Die neuesten Bilder der ‚Daily Mail’ deuten nun aber genau auf das Gegenteil hin, nämlich eine mögliche Verlobung!

Am Montag (28. November) wurde das Paar breit grinsend bei ihrem Weg zu einem Dinner-Date im Restaurant ‚Polo Bar’ in New York gesichtet. Was auffiel: Miss Perry trug einen riesigen Klunker mit einem gelben ovalen Diamanten an ihrem linken Ringfinger. Und der war gar nicht zu übersehen, denn die Dame präsentierte regelrecht ihre Hand den draußen wartenden Paparazzi. Ein Zeuge der Szenerie erklärte dann auch gegenüber ‚Entertainment Tonight’: „Sie […] beugte ihre Hand, um den großen Diamanten den Kameras zur Schau zu stellen.“

Da drängt sich doch unweigerlich die Frage auf: Hat sich das Paar, das zehn Monate zusammen ist, etwa verlobt? Die wilden Spekulationen kommentierte bisher noch keiner der beiden. Erst zu Thanksgiving hatten die Zwei mit Instagram-Videos die Spekulationen zum Ruhen gebracht, sie hätten sich angeblich getrennt. Stattdessen könnten jetzt vielleicht sogar bald die Hochzeitsglocken für sie läuten. Katy Perry war zuvor von 2010 bis 2012 mit Schauspieler Russell Brand (41) verheiratet. Orlando Bloom ließ sich 2013 nach drei Jahren Ehe von Model Miranda Kerr (33) scheiden. (CS)

Foto: Dillon/WENN.com