Melania Trump und der Designer-Fluch

Die US-Designer sind gespalten in der Frage, ob sie Melania Trump ausstatten möchten. Nachdem die Designerin Sophie Theallet sich klar gegen die First Lady aussprach, eilte Tommy Hilfiger zu ihrer Verteidigung.

Carolina Herrera hatte ebenfalls eine eher kühle Erklärung: „Ich glaube, in zwei oder drei Monaten werden sie alle ankommen, weil es eben Mode ist. Jeder wird Melania ausstatten. Sie repräsentiert die Vereinigten Staaten von Amerika.“ Auch Thom Browne oder Diane von Furstenberg, sowie Marcus Wainwright erklärten, sie würden politische Interessen hinten anstellen. Marc Jacobs dagegen erklärte: „Ich habe überhaupt kein Interesse daran, Melania Trump einzukleiden. Ich habe den Brief von Sophie Theallet nicht gelesen. Ich persönlich möchte meine Energie eher darauf lenken, all denen zu helfen, die unter Donald Trump und seinen Unterstützern leiden.“

Auch Derek Lam bekräftigte, dass die Entscheidung sehr persönlich und schwer sei, da ihn bereits Menschen davor gewarnt hätten, Partei zu ergreifen, weil er damit Kunden verschrecken könnte. Allerdings gab es auch neutrale Stimmen wie die von Cynthia Rowley oder Vera Wang.

