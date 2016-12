Netflix bietet nun auch Download-Funktion an

Donnerstag, 01. Dezember 2016, 16:35 Uhr

‚Netflix‘ bietet nun auch Serien zum Downloaden an. Somit wird den Süchtigen und Binge-Watchern ermöglicht, auch offline ihre liebsten Serien zu schauen.

In einer Pressemitteilung erklärte das Unternehmen: „Viele eurer liebsten Streaming-Serien und -Filme stehen inzwischen zum Download bereit, und es werden noch viele mehr folgen; es wird euch also viel Material zur Verfügung stehen, wenn ihr offline seid. Zum Beispiel könnt ihr euch schon heute ‚Orange is The New Black‚, ‚Narcos‚ oder ‚The Crown‘ (siehe Foto, die Red.) herunterladen.“ Konkurrent ‚Amazon Prime‘ hat die Funktion bereits schon vor einem Jahr eingeführt. Der Produktinnovations-Leiter bei ‚Netflix‘, Eddy Wu, erklärte, dass es wichtig sei, Serien wie ‚Stranger Things‘ auch im Flugzeug oder an anderen Orten sehen zu können. Serien wie die oben genannten oder auch ‚Narcos‘ genießen bereits Kultstatus und haben große Hypes ausgelöst.

Allerdings war es bisher nicht möglich, die Sendungen beim Fliegen oder in der U-Bahn zu verfolgen. Das wird sich in Zukunft ändern… Die neue Funktion ist in sämtlichen Abo-Stufen inbegriffen und steht auf Smartphones und Tablets mit Android oder iOS zur Verfügung.

Foto: Netflix