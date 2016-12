Alessandra Meyer-Wölden plaudert über ihre Rasselbande

Donnerstag, 01. Dezember 2016, 12:50 Uhr

Alessandra Meyer-Wölden hätte nicht gedacht, dass sie nochmal Zwillinge bekommt. Die 33-Jährige wird bald erneut Mutter und wieder sind gleich zwei Babys unterwegs.

Das Model verriet gegenüber der Illustrierten ‚In‘, dass es im ersten Moment recht geschockt über die Nachricht war: „Ein weiteres Kind war tatsächlich geplant. Dass es jetzt zwei werden, war wirklich eine freudige Überraschung, aber im ersten Moment auch ein echter Schock.“ Mit dem Comedian Oliver Pocher hat sie bereits die Zwillinge Emanuel und Elian und die sechsjährige Nayla. Die Kleinen haben sich bereits mit Mehrfach-Zuwachs abgefunden, wie sie weiter erzählt: „Meine Kids sind mittlerweile der Überzeugung, dass Babys wohl nur im Doppelpack kommen.“

Meyer-Wölden lebt mittlerweile mit ihrem Ehemann in Miami und arbeitet dort als Zumba-Trainerin. Ihre berufliche Karriere muss nun erst einmal warten, denn mit fünf Kindern im Haus hat Mama Alessandra sicher andere Verpflichtungen. Das Geschlecht der Kinder ist laut aktuellen Berichten bisher jedoch nicht bekannt. Sandy Meyer-Wölden und ihr Gatte, der sich so gut es geht aus der Öffentlichkeit zurückhält, haben erst im vergangenen Jahr ganz heimlich, still und leise geheiratet.





Foto: Starpress/WENN.com