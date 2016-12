Verlosung: Daniel Radcliffe hammerhart in "Imperium"

Donnerstag, 01. Dezember 2016, 18:10 Uhr

Was „Hooligans“ für Elijah Wood war und „American History X“ für Edward Norton, ist „Imperium“ für Daniel Radcliffe – die mega-spannende und hammerharte Zertrümmerung des Bildes vom netten Kerl.

Im packenden Thriller von Daniel Ragussis schlüpft der „Harry Potter“-Star in die Rolle eines jungen FBI-Agenten, der undercover im rechtsradikalen Extremisten-Milieu ermittelt. Am 9. Dezember 2016 erscheint „Imperium“ auf DVD und Blu-ray. Seit kurzem ist er auch bereits on demand zu sehen.

Und darum geht’s: FBI-Agent Nate wird als Undercover-Agent in die rechtsradikale Szene Kaliforniens eingeschleust. Es gibt Hinweise auf einen verheerenden Anschlag mit einer radioaktiven Bombe.

Er gewinnt das Vertrauen des Anführers Skins, über die er Kontakt zu einem rechtsradikalen Propagandisten findet, der als Kopf hinter dem geplanten Anschlag vermutet wird. Die Spur erweist sich jedoch als falsch. Als Nate bereits den Rückzug aus der Szene sucht, entdeckt er die wahren Verschwörer.

Kann er den geplanten Anschlag noch rechtzeitig verhindern?





klatsch-tratsch.de verlost eine Blu-ray und eine DVD von „Imperium“

Um teilnehmen zu können, mußt Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein!

Schreib uns bis zum 12. Dezember 2016 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Imperium“ (plus Wunschformat). Deine Mail geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wie Daniel Radcliffes erste Reaktion auf das Drehbuch war, ob er zunächst zögerte die herausfordernde Filmrolle anzunehmen und wie es war mit Toni Collette vor der Kamera zu stehen, darüber spricht der Hollywood-Star im Interview oben.

Der packende und auf wahren Begebenheiten beruhende Thriller wurde auch am diesjährigen Zürich Film Fesrtival gezeigt. Mit dabei Hauptdarsteller Daniel Radcliffe, der sich am Grünen Teppich in Plauderlaune zeigte, und Regisseur Danial Ragussis, der über seine Beweggründe sprach einen Thriller zum Thema weißer Rassismus zu drehen.

Fotos: Ascot Elite