Das sind die 10 beliebtesten Christmas-Songs der Deutschen

Die Vorweihnachtszeit wird nicht nur von Lebkuchen, Schokolade und Glühwein dominiert – ein weiteres, untrügerisches Zeichen, dass das Fest der Liebe vor der Tür steht, sind die jährlich wiederkehrenden Weihnachtslieder, die uns im Radio, Kaufhaus oder Supermarkt dieser Tage begleiten.

In einer repräsentativen Umfrage hat mafo.de die Deutschen nach ihren Lieblingssongs zur Weihnachtszeit befragt. Fazit: Vor allem die Jüngeren können sich für Weihnachtssongs begeistern!

Der eindeutige Sieger ist noch immer „Last Christmas“ von Wham mit 42,5 Prozent der Stimmen. Der absolute Klassiker wurde bereits 1986 veröffentlicht und erfreut sich auch heutzutage noch besonders bei den Frauen (48,5 %) sehr großer Beliebtheit. Bemerkenswert ist sicherlich auch, dass es in erster Linie die Jüngeren (44,6 %) sind, denen der Song gefällt – bei den über 46-Jährigen ist die Zahl mit 39,8 % deutlich niedriger.

Platz 2 geht an Bing Crosby mit „White Christmas“ (32,4 %). Diesen Titel mögen ganz besonders die älteren Befragten (45,3 %) – die 18-30-Jährigen hingegen stimmten nur zu 22,5 Prozent für den Song, der bereits 1948 von Legende Frank Sinatra das erste Mal veröffentlicht wurde.

Bei Platz 3 sehen sich ganz bestimmt nicht wenige hinter dem Steuer eines Autos oder in der Bahn gen Heimat sitzen. „Driving Home For Christmas“ von Chris Rea versetzt selbst den größten Weihnachtsmuffel in eine romantische Stimmung – das sehen zumindest 29,5 Prozent der Befragten so – bei den 18-30-Jährigen ist es sogar jeder Dritte.

Die 1o beliebtesten Weihnachtssongs der Deutschen 2016

1. Last Christmas (Wham) 42,5%

2. White Christmas (Bing Crosby) 32,4%

3. Driving Home For Christmas (Chris Rea) 29,5%

4. Let It Snow (Dean Martin) 28,6%

5. Wonderful Dream (Melanie Thornton) 25%

6. Feliz Navidad (Jose Feliciano) 24,4%

7. All I Want For Christmas Is You (Maria Carey) 24,3%

8. Christmas Time (Bryan Adams) 23,7%

9. Do They Know It´s Christmas (Band Aid) 22,7%

10. In der Weihnachtsbäckerei (Rolf Zuckowski) 20,5%

Foto: Fotolia/lizavetta