Hilary Duff schon wieder solo

Freitag, 02. Dezember 2016, 8:50 Uhr

Hilary Duff trennt sich von Jason Walsh. Die Schauspielerin und ihr Freund Jason Walsh trennen sich, nachdem sie ihre Romanze vor gerade einmal zwei Monaten öffentlich machten. Sie und der Personaltrainer konnten ihre privaten Differenzen nicht in Einklang bringen.

“Sie waren nicht auf einer Wellenlänge. Er möchte nach New York ziehen, aber ihr Leben ist in Los Angeles“, sagte ein Bekannter des Paares dem Magazin ‘People‘. Zuletzt verriet die 29-Jährige, Angst davor zu haben, für immer mit der gleichen Person liiert zu sein. “Ich habe Träume und Sehnsüchte. Aber ich habe nie zu den Leuten gehört, die sich Zeitpunkte setzen: ‘Ich bin in diesem Alter, also muss das, das und das passieren‘. Das ist einfach nicht realistisch. Ich habe ein Kind“, erklärte die Blondine. “Mein Leben ist erfüllt und ich fühle mich gesegnet und glücklich. Aber es ist nicht so, als müsste etwas zu dieser Zeit passieren und ich müsste verheiratet sein. Der ganze Druck muss weg. Außerdem ist die Vorstellung, für immer mit einer Person zusammen zu sein, einfach zu beängstigend, um darüber nachzudenken.“

Hilary Duff war bereits sechs Jahre verheiratet und hat gemeinsam mit ihrem Ex Mike Comrie den vierjährigen Sohn Luca. Sie erklärte weiter, dass dies vielleicht ihre erste und letzte Ehe war.

Foto: Pacific Coast News/WENN.com