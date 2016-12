Jamie Oliver: Beim Kochen den Penis verbrannt

Freitag, 02. Dezember 2016, 21:30 Uhr

Briten-Starkoch Jamie Oliver hat sich beim Kochen bereits den Penis verbrannt. Der Restaurantbesitzer wird passenderweise auch als ‚The Naked Chef‘ (Deutsch: ‚Der nackte Koch‘) bezeichnet, weil er auf grundlegende Kochkünste zurückgreift.

Vor ein paar Jahren wollte der 41-Jährige Star seine Frau Jools beeindrucken, indem er ein Festmahl am Valentinstag zauberte. Die süße Geste lief aber nicht nach Plan ab, weil er sein bestes Stück etwas zu heiß werden ließ. In der ‚Graham Norton Show‘ verriet der Star: „Ich kochte nackt zu Hause, als ich einen ganzen Seebarsch zubereitete und ich hatte einen neuen ventilatorunterstützten Ofen. Und als ich die Tür öffnete, schoss ein Strahl an heißer Luft heraus und attackierte meine Männlichkeit. Es war komisch – zugleich die schlimmste und beste Zeit meines Lebens. Schlimmste, weil die Schmerzen so schlimm waren, aber beste, weil meine Genitalien sich vergrößerten!“

Als Resultat wurde das romantische Date kurzerhand weit weniger romantisch als geplant. Den Rest des Abends verbrachte Jamie mit seiner Frau auf dem Sofa, während er sich gefrorene Erbsen auf seine Weichteile hielt, um sie abzukühlen. Der Starkoch erklärte: „Traurigerweise fiel die romantische Nacht nicht so aus, wie ich das geplant hatte.“

Foto: WENN.com