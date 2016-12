Jenny Frankhauser: Neuer Look

Freitag, 02. Dezember 2016, 13:55 Uhr

Jenny Frankhauser, Schwester von TV-Star Daniela Katzenberger, trennte sich von ihrem blonden Haupthaar und will sich damit vor allem von den dauernden Vorwürfen „nur Kopie ihrer Schwester Daniela“ abgrenzen.

.

Was Jenny auf ihren Social-Media Kanälen mehrfach angekündigt hat und von ihren Fans schließlich mit großer Spannung erwartet wurde, ist nun zu sehen. klatsch-tratsch.de hat kurz nachgehakt bei der sympathischen 24-jährigen Sängerin.

Wie wurden die Extensions gemacht? Mit Hitze oder auf die brasilianische Art mit Knoten?

Mit der brasilianischen Art habe ich mir damals alle Haare kaputt gemacht. Die Extensions sind nun ohne Wärme, sondern schonend mit UV-Licht rein gemacht worden.

Was hat Daniela zu deiner neuen Frisur gesagt?

Sie findet den Look super modern und cool.

Der Granny-Look ist ja so ein Jahres-Trend und Du hast gerade gesagt „Ich möchte nicht länger nur als Kopie meiner Schwester bezeichnet werden“. Ist die „Kopie“ denn wirklich von der Haarfarbe abhängig?

Das wir uns sehr ähnlich sind, ist klar. Wir haben ja dieselbe Mama, sind zusammen groß geworden und einfach typische Schwestern. Wir unterscheiden uns aber auch in vielen Dingen. Ich bin etwas verrückter würde ich sagen, darum ist dieser flippigere Look schon passender. Ich gehe ja meinen Weg und Daniela ihren. Jetzt nicht nur in der Musik und im Beruf, sondern eben auch jeder mit seiner eigenen Haarfarbe.