Natascha Ochsenknecht: "Ich backe auch nachts"

Freitag, 02. Dezember 2016, 15:38 Uhr

Natascha Ochsenknecht ist unter die Designer gegangen. Die 52-Jährige hat neben dem Modeln und der Schauspielerei viele Talente. Nun entwirft sie Mode.

Bei so vielen Projekten kann es schon mal hektisch werden, doch die Powerfrau hat ein ganz besonderes Rezept gegen Stress. „Bei mir fängt der Tag irgendwie so um halb acht an und endet so um ein Uhr morgens. Da ist wenig Schlaf“, erzählt das ehemalige Model im Interview mit ‚Promiflash‘. Doch was macht ein so umtriebiges Wesen wie Natascha, wenn sie sich doch mal etwas überarbeitet hat? „Ganz ehrlich, dann backe ich Kuchen. Also ich backe dann auch abends oder auch nachts, ich bin so ein Mensch, ich mache dann Yoga in der Küche, indem ich Kuchen backe.“ Diese süße Hausfrauen-Therapie braucht sie im Moment vielleicht noch dringender als sonst.

Erst Anfang November wurde das Liebesaus mit ihrem Freund Umut Kekili bekannt. Der 32-jährige Fußballer und Natascha führten rund sieben Jahre lang eine On-Off-Beziehung. Nun ist die dreifache Mama wieder Single und scheinbar ganz motiviert, sich in noch mehr neue Aufgaben und Projekte zu stürzen. Bei Facebook schrieb sie kürzlich: „Wahre Liebe siegt am Ende immer“. Es bleibt spannend…





Foto: A.Seifert/WENN.com