Nick Cannon: SO muss man Mariah Carey richtig tragen!

Freitag, 02. Dezember 2016, 21:48 Uhr

Ist Nick Cannon (36), Ex-Gatte von Diva Mariah Carey (46) ein ganz klein wenig eifersüchtig auf ihren neuen Toyboy-Lover Bryan Tanaka (33)? Auf die am Mittwoch (30. November) veröffentlichten Turtelfotos des Paares vom Strand auf Hawaii hatte der Rapper eine ganz besondere Reaktion.

Ein von LORD NCREDIBLE ALMIGHTY ????IkeT???? (@nickcannon) gepostetes Foto am 1. Dez 2016 um 10:30 Uhr

Gestern (1. Dezember) postete er nämlich zwei Instagram-Bilder aus früheren, noch glücklichen Zeiten mit der Diva. Beide stammen dabei von einem Strandurlaub des einstigen Paares. Auf einem der Fotos trägt Nick Cannon seine damals um einige Pfund leichtere Ex-Gattin auf den Armen. Diese setzte oder besser legte sich, wie von der 46-Jährigen gewohnt, dabei richtig in Pose. Das Bild kommentierte der 36-Jährige dann auch mit: „So macht man das! LOL.“ Ein kleiner Seitenhieb auf den neuen jungen Herzensmann von Miss Carey? Denn dieser machte gerade bei der fast gleichen Szenerie am Strand nicht eine ganz so lässige Figur. Damit aber keiner auf den Gedanken kommt, Herr Cannon könnte möglicherweise eifersüchtig sein, gab es kurze Zeit später einen weiteren Instagram-Kommentar. Der lautete: „Es ist alles in Liebe! Kein Hass! Aber verdammt, sahen wir damals super aus!!!“

Ein von LORD NCREDIBLE ALMIGHTY ????IkeT???? (@nickcannon) gepostetes Foto am 1. Dez 2016 um 10:34 Uhr

Aber es ging noch weiter: „Die Energie entwickelt sich und Frequenzen ändern sich aber die Liebe stirbt nie….Mariah Carey wird immer meine Familie sein und die ‚Königin’. Jeder, der versucht, das auseinanderzutreiben oder Hass zu speien, lasst es bleiben! Ich grüße die Königin!!!“ Da scheint einer die Trennung möglicherweise noch immer nicht ganz verarbeitet zu haben.

Die Sängerin und der Rapper heirateten 2008 und trennten sich sechs Jahre später. Seit Kurzem ist das Ex-Paar auch offiziell geschieden. Genauso kürzlich trennte sich die Diva von ihrem Milliardärs-Verlobten James Packer (49). Jetzt scheint sie in ihrem jungen Background-Tänzer Bryan Tanaka einen netten Zeitvertreib oder gar die große Liebe (?) gefunden zu haben…(CS)