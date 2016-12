Olly Murs freut sich für seinen Kumpel Liam Payne

Freitag, 02. Dezember 2016, 18:59 Uhr

Olly Murs freut sich über das Glück seiner Freunde. Der Sänger und seine beiden Kollegen Liam Payne und Cheryl pflegen eine jahrelange Freundschaft. Sie alle verbindet die Teilnahme an der Castingshow ‘The X Factor‘.

Natürlich freut sich der Brite nun, dass die beiden – allem Anschein nach – ihr erstes Kind erwarten. “Ich bin sicher, Liam und Cheryl werden fantastische Eltern sein, falls sie ein Baby bekommen“, verriet er augenzwinkernd im Gespräch mit ‘The Sun‘. Die drei waren sich zuletzt am Dienstagabend (29. November) bei einem Weihnachtskonzert in London begegnet. In einem weiteren Interview mit der gleichen Zeitung erklärte Olly Murs außerdem: “Ich habe sie beide gesehen und ganz offensichtlich hat Cheryl einen eher größeren Bauch bekommen und ging aus, damit alle es sehen können. Ihnen steht eine großartige Zeit bevor – man konnte definitiv sehen, wie glücklich sie waren.“

Offiziell wurde die Schwangerschaft bisher nicht bestätigt. Cheryl kann ihren wachsenden Babybauch jedoch nicht länger verbergen. In der Zwischenzeit ist auch ein altes Interview von Cheryl mit dem ‘GQ‘-Magazin aufgetaucht, in dem sie ihre Herz für Kinder betont. “Ich liebe Kinder. Ich bin besessen von Babies. Ich weiß, dass ich dafür auf die Erde kam – um Mutter zu sein“, erklärte die heute 33-Jährige zwei Jahre nach der Trennung von ihrem damaligen Ehemann Ashley Cole.

Foto: WENN.com