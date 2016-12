Schöneberger: "Udo Jürgens' Nachricht ist immer noch auf meinem AB"

Freitag, 02. Dezember 2016, 18:43 Uhr

Udo Jürgens bleibt unvergessen, seine Musik unsterblich. In der neuen Show „Merci Udo – Deutschland sagt Danke!“ (heute abend bei RTL ab 20.15 Uhr) verneigt sich Moderatorin Barbara Schöneberger vor einem großartigen Künstler und präsentiert die beliebtesten Udo-Jürgens-Hits der Deutschen.

Showacts lassen seine Musik wieder aufleben, Prominente und Familienangehörige verraten in einer Zeitreise ihre ganz persönlichen Erinnerungen. Zu den Stars, die Songs von Udo Jürgens präsentieren, gehören Xavier Naidoo, Conchita Wurst, Howard Carpendale, Max Giesinger, Vicky Leandros und Maite Kelly. Auch sein langjähriger Manager Freddy Burger und Jürgens‘ Kinder Jenny, John und Sonja sowie dessen Enkelin Jasmin sind dabei.

Und welcher Hit ist Deutschlands beliebtester Udo-Jürgens-Song? Barbara Schöneberger verrät es Ihnen. Sie präsentiert die 30 beliebtesten Udo-Jürgens-Hits der Deutschen. Die Hitliste wurde zuvor in einer repräsentativen Umfrage ermittelt.

v.l.: Udo Jürgens Kinder, Jenny, John und Sonja

Barbara Schöneberger sagte dazu im interview mit RTL: „Xavier Naidoo wird zwei Songs singen. (…) Howard Carpendale singt `Mit 66 Jahren` – der weiß, wovon er spricht. Vicky Leandros natürlich `Griechischer Wein´. Max Giesinger wird da sein und ´Ein ehrenwertes Haus´ neu interpretieren. Dadurch, dass wir die Top 30 der Udo-Jürgens-Songs präsentieren, können wir auf jeden Klassiker eingehen. Und ich darf auch singen…“

Mehr zu Udo Jürgens: Villa soll für 6 Millionen verkauft werden

Die beliebteste Moderatorin des deutschen Fernsehen sprach auch über ihre Begegnung mit Udo Jürgens: „Ja, ich bin ihm ein paar Mal bei Sendungen begegnet, bei denen ich ihn als Moderatorin ankündigen durfte. Ich habe eine rührende Geschichte mit ihm erlebt. Bei einem meiner Konzerte sang ich ein Medley aus „Ich weiß, was ich will“ und ´Don´t Leave Me This Way`. Udos Produzent saß im Publikum, schwärmte anschließend davon und am nächsten Tag rief mich Udo Jürgens an und hat mir auf die Mailbox gesprochen: Er freute sich riesig, dass ich seine Lieder singe. Ich konnte das nicht fassen und bis heute habe ich die Nachricht immer noch auf meinem Anrufbeantworter.“

v.l.: Moderatorin Barbara Schöneberger, Jenny Jürgens (Tochter), Sonja Jürgens (Tochter), John Jürgens (Sohn) sowie die Enkelkinder Lilly , Dennis und Jasmin

Udo Jürgens († 80) ist unvergessen, seine Musik unsterblich. Er war ein musikalischer Gigant! Nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Er komponierte über eintausend Songs und verkaufte weltweit über 100 Millionen Tonträger. Weltstars wie Shirley Bassey, Bing Crosby und Sammy Davis jr. sangen seine Lieder. In seiner fast 60-jährigen Karriere schuf er Evergreens wie „Aber bitte mit Sahne“, „Griechischer Wein“, „Mit 66 Jahren“ oder „Ich war noch niemals in New York“, die noch heute jeder mitsingen kann. Generationsübergreifend.





Fotos: RTL/Stefan Gregorowius, Burak Firat/WENN.com