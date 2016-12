Bauer sucht Frau: Guy und Victoria im Babyglück

Samstag, 03. Dezember 2016, 17:15 Uhr

Bei dem einstigen „Bauer sucht Frau“-Paar Guy (31) und Victoria (28) dreht sich seit zwei Monaten alles um Baby Charlotte. „Charlotte hat uns noch mehr zusammengeschweißt“, erklärt der glückliche Vater.

„Unser Alltag hat sich komplett verändert und unsere Kleine hält uns mächtig auf Trab. Im Haus gibt Charlotte jetzt den Rhythmus vor. Aber das ist bei Babys einfach so“. Anfang Oktober 2016 kam Klein-Charlotte auf die Welt. Seitdem stehen Windeln wechseln, füttern und natürlich auch schlaflose Nächte auf dem Programm.

Victoria sagte dazu: „Wir sind beide für Charlotte da. Guy muss sich natürlich weiterhin um die Tiere und den Hof kümmern. Die Arbeit muss ja weiterhin gemacht werden. Morgens und abends stehen melken und füttern immer noch auf dem Programm. Aber Guy ist immer in unserer Nähe und geht nicht wie andere Väter ins Büro.“

Er versuche sich immer wieder etwas bisschen Freiraum zu schaffen „und kommt gerne zum Frühstück und Mittagessen zu seiner neuen kleinen Familie. Oder wir besuchen ihn im Stall. Dadurch kommt Charlotte an die frische Luft und sieht ihren Papa.“

Das junge Elternpaar, das 2013 in der RTL-Show mit Inka Bause auftrat, freut sich nun auf das erste Weihnachten zu dritt. Guy verriet RTL: „Victorias Eltern kommen Heiligabend und bleiben das Wochenende über. Das Haus ist schön geschmückt und es wird lecker gekocht. Luxemburgisch traditionell und so gibt es am Heiligabend Fondue.“

Charlotte ist übrigens das zehnte „Bauer sucht Frau“-Baby.





Fotos: RTL/ Laurent Blum