Best Dress of the Day (420): Jennifer Lawrence beweist Stilgefühl

Samstag, 03. Dezember 2016, 15:36 Uhr

Anlässlich der Promo-Tour ihres neuesten Films „Passengers“ zeigte sich Schauspielerin Jennifer Lawrence in dieser Woche bei Photocalls in London, Berlin und Madrid in drei eleganten und ausgefallenen Outfits vor den Fotografen.

Jennifer Lawrence in Phillip Lim

In der spanischen Hauptstadt erschien die 26-Jährige in einem luxuriösen Schwarz-Weiß-Look von Phillip Lim. Das edle Ensemble bestach mit schickem Mini-Rock und klassischem, zweireihigem Blazer, der mit beigefarbenen Knöpfen verziert war. Dazu kombinierte JLaw ein schlichtes, schwarzes Shirt und ausgefallene Sandaletten mit silberner Schnalle.

Mit silbernem Schmuck sorgte der „Tribute von Panem“-Star für etwas Bling-Bling und statt ihres damenhaften Long-Bobs überzeugte Lawrence diesmal mit einer langen und welligen blonden Mähne.

Jennifer Lawrence in Proenza Schouler

Auch beim Photocall in London konnte die Oscargewinnerin mit ihrer stylishen Garderobe punkten. Diesmal setzte Jennifer auf ein ausgefallenes, schwarzes Kleid von Proenza Schouler. Das schicke Trendteil bezauberte mit roten Punkten, asymmetrischem Schnitt und schwarzem Gürtel, der die schmale Taille des Filmstars geschickt betonte.

Jennifer kombinierte ihr Dress mit schwarzen Peeptoes und sorgte mit ihrem glamourös nach hinten geflochtenen Haar für einen weiteren Hingucker.

Jennifer Lawrence in Dolce & Gabbana

In Berlin blieb sie den Punkten treu und entschied sich für einen sexy Zweiteiler aus dem Hause Dolce & Gabbana. Das schwarz-weiße Outfit setzte sich aus einem tief ausgeschnittenen Crop-Top und einem engen Bleistiftrock im angesagten High-Waist-Schnitt zusammen. Ein Look, der Jennifers Figur perfekt zur Schau stellte.

Für die elegante Note sorgten schwarze, semi-transparente High Heels und ein gewagtes Styling mit Smokey-Eyes und gelocktem Haar.

Wir sind von Jennifers Stilgefühl begeistert und küren sie somit zu unserem Fashionliebling des Tages. (HA)

Foto: Lia Toby/WENN.com, Oscar Gonzalez/WENN.com, SonyPictures