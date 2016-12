Daniela Katzenberger wieder in den Charts und heute Abend am Telefon

Samstag, 03. Dezember 2016, 16:10 Uhr

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis brechen mit ihrem ersten Weihnachtsalbum durch die Decke der deutschen Charts. ‚Frohe Weihnachten‘ heißt die CD, auf der die beiden TV-Stars ihre ganz persönlichen Lieblings-Weihnachtslieder eingesungen haben.

Darunter befinden sich unter anderem die Klassiker ‚Alle Jahre wieder‘, ‚Leise rieselt der Schnee‘ und natürlich ‚Stille Nacht, heilige Nacht‘. Klar, dass die Fans ganz aus dem Häuschen über diese besondere Adventsüberraschung der zwei Turteltauben sind! Die erste Single ‚I see Christmas‘ stürmte sofort an die Spitze der Charts. Lucas selbst kann den Mega-Erfolg kaum fassen: „Bei iTunes sind wir schon auf Platz eins – genial“, kommentiert er auf Facebook. Darüber sei er „total happy“. Daniela zeigt sich ebenfalls begeistert über die Unterstützung ihrer Fans: „Danke für so viel positives Feedback. Danke für so viel liebe Worte.“

Der 30-Jährigen ist es wichtig, zu betonen: „Dieses Album haben wir euch gewidmet und ist Teil unserer jetzigen Weihnachtssendung.“ An Heiligabend kann man das Traumpaar dann live im Fernsehen dabei beobachten, wie es gemeinsam mit seiner Familie Weihnachten feiert. Sicher wird man darin auch das ein oder andere Lied vom Album hören…

Übrigens: Bei der großen TV-Spendengala „Ein Herz für Kinder“ heute Abend ist Kult-Blondine Daniela Katzenberger vor Ort und unterstützt während der Live-Sendung gemeinsam mit über 70 weiteren Prominenten das Spenden-Telefon. In der Sendung zeigt die schöne Blondine „Herz“ und freut sich hier unterstützen zu dürfen: „Ich engagiere mich schon seit vielen Jahren wohltätige Projekte von denen ich überzeugt bin. „Ein Herz für Kinder“ ist ein solches Projekt. Kindern zu helfen, denen es nicht gut ist mir gerade als Mama ganz besonders wichtig. Ich freue mich in diesem Jahr dabei sein zu dürfen.“ (Bang/KT)

Am Montagabend gibt es bei RTL II ab 20.15 Uhr die 2. Folge von „Daniela Katzenberger – Mit Lucas im Weihnachtsfieber“!





Fotos: RTL II, Facebook/Daniela Katzenberger