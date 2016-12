Eddie Redmayne: Orden von der Queen

Samstag, 03. Dezember 2016, 9:18 Uhr

Eddie Redmayne hat den ‚Order of the British Empire‘ erhalten.Der Schauspieler durfte den besonderen britischen Verdienstorden von der Queen persönlich entgegennehmen.

Die feierliche Zeremonie fand am Freitag (2. Dezember) im Windsor Castle statt. Neben Redmayne wurde außerdem der englische Astronaut Tim Peake für seine außergewöhnlichen Verdienste für das britische Königreich ausgezeichnet. Für den Hollywood-Star sei damit ein wahrer Traum in Erfüllung gegangen. „Es war absolut wundervoll. Es macht mich demütig, von so außergewöhnlichen Leuten umgeben zu sein“, gestand der Rotschopf kurz nach der Verleihung. In seinen „wildesten Träumen“ habe er sich nicht vorstellen können, je so etwas zu erleben. Auch das Windsor Castle einmal von innen zu sehen, sei „atemberaubend“ gewesen: „Vor allem in der Weihnachtszeit mit all der Dekoration.“

Begleitet wurde der Darsteller bei dem Event von seiner Ehefrau Hannah Bagshawe sowie von seinen Eltern. Derzeit könnte es sowohl privat als auch beruflich für den 34-Jährigen kaum besser laufen: Erst im Juni waren Hannah und er Eltern einer gesunden kleinen Tochter geworden. Sein neuester Film ‚Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind‘ lässt überdies die Kinokassen weltweit klingeln.

Foto: WENN.com