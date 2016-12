Jennifer Lawrence: Nie wieder Stunts!

Samstag, 03. Dezember 2016, 9:27 Uhr

Jennifer Lawrence hatte nach den ‚Hunger Games‘-Filmen genug von Stunts. Für insgesamt vier Filme stand die Schauspielerin für die Science-Fiction-Reihe vor der Kamera. In ihrer Rolle als taffe Katniss Everdeen musste sie für gefährliche actionreiche Szenen stets alles geben.

Deshalb war ihr vor den Dreharbeiten zu ihrem neuen Film ‚Passengers‘ gleich klar: „Ich wollte keine mehr machen, mir hat es nämlich nicht gefallen. Ich habe mich so sehr beschwert, dass sie gesagt haben: ‚Also wird wohl Chris [Pratt] die meiste Action machen.'“ Doch die schöne Hollywood-Darstellerin gab noch ein weiteres pikantes Detail zu. In der ‚Graham Norton Show‘ plauderte sie ungezwungen über ihre Erfahrungen mit Kuss-Szenen: „Als ich Josh [Hutcherson] und Liam [Hemsworth] in ‚Die Tribute von Panem‘ küssen musste, dachte ich mir: ‚Was soll’s?‘ und habe Senf und Thunfisch gegessen.“

Mehr: Jennifer Lawrence und Chris Pratt in Berlin – Die Bilder!

Doch bei ihrem nächsten Film habe sich alles geändert: „Dann habe ich ‚American Hustle‘ mit Christian Bale gemacht und dachte mir: ‚Oh, verdammt‘. Ich war total sauber und habe Unmengen an Minzpastillen gelutscht.“ Und wie sah es mit ihrem neuen Filmpartner aus? Vielsagend erklärt der Star: „Bei Pratt habe ich definitiv Minze gelutscht!“ ‚Passengers‘ läuft ab dem 5. Januar in den deutschen Kinos. Der Science-Fiction-Streifen handelt von zwei Passagieren auf einem Raumschiff, die mit einer großen Gruppe auf eine 120-jährige Reise zu einem anderen Planeten geschickt werden. Doch dann wachen die beiden 90 Tage zu früh auf…

Foto: WENN.com